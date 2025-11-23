En Manchay caen “Los Chukys” que exigían a sus víctimas cupos por hasta 100 mil soles

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, agentes de la División de Investigación de Extorsiones lograron capturar a seis presuntos integrantes de la banda criminal “Los Chuky’s de Manchay”, a quienes una de sus víctimas les habría pagado el monto” de 100 mil soles como parte de una “matrícula” y el pago semanal de cincuenta soles desde hace dos años para poder seguir trabajando sin ser atacados.

Según información policial, estos hampones se dedicaban a tener sometidos psicológicamente a sus víctimas, mediante el envío de mensajes por WhatsApp con armas y otros actos criminales en video.

Cayeron 6 miembros de la banda criminal

Gracias al operativo policial, fueron detenidos 6 personas, 5 hombres y una mujer quienes fueron identificados como Steven Jhair Castro chagua (23), alias “Muerto”; Carlos Yirewi Moscoso Qere (22), alias “Carnero”; Josefth Loayza Vásquez (24), alias “Tela”; Johan Smith Guillen Cárdenas (18) y Luis Ángel Quispe Quillas (28), alias “Carnoso”.

Asimismo, se detuvo a una mujer identificada como Fiorella Sánchez Quispe (24), alias “Lady” quien según información policial cumpliría un rol importante dentro de la organización criminal.

Cabe señalar que, los seis detenidos fueron puestos trasladados a la Depincri España en donde se continuarán con las investigaciones.