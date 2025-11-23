Tráiler termina volcado dentro del túnel de la avenida Gambetta

En Ventanilla, un camión tráiler volcó aparatosamente dentro del túnel de la avenida Néstor Gambetta,, El vehículo pesado bloqueó durante varias horas el tránsito vehicular en sentido de sur a norte.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:34 de la mañana y de acuerdo a estas imágenes registradas desde el lugar de la volcadura, el tráiler quedó volteado sobre su lado derecho, mientras que el contenedor que transportaba se desplazó e impidió completamente el paso de vehículos dentro del túnel.

Hasta 6 horas para liberar la vía

Con ayuda de maquinaria pesada intentaban reabrir el tránsito, hasta que luego de 6 horas se consiguió liberarla con la ayuda de otro tráiler de la empresa siniestrada para poder recuperar la mercadería que quedó varada dentro de un container. Finalmente, gracias al uso de maquinaria pesada se pudo reestablecer la normalidad en la zona.

Cabe señalar que, hasta el momento las causas del accidente que afortunadamente no dejó ningún herido son materia de investigación policial.