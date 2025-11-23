Enfrentamiento entre barristas deja tres heridos en La Victoria frente a la comisaría del Pino

En el distrito de La Victoria, se reporta un enfrentamiento entre presuntos barristas y agentes de Policía Nacional en la avenida México, frente al cerro El Pino, dejando varios heridos a causa de agresiones con palos y otros objetos.

No se especifica el número exacto de los heridos, pero según testigos el violento enfrentamiento este dejó tres personas en mal estado.

Los vecinos del lugar están hartos de estos enfrentamientos entre sesudos barristas, que suelen cuásar disturbios el uso de palos y otros objetos contundentes.

Todo pasó frente a una comisaría

Las autoridades tuvieron que intervenir para controlar la situación, resultando varios efectivos heridos, siendo lo más alarmante que la frente está la comisaría del Pino

Cabe señalar que, esta área ha sido escenario de enfrentamientos previos entre facciones rivales, que en ocasiones han degenerado en incidentes graves como incendios o tiroteos, sembrando el pánico entre los residentes locales.