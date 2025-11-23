Mujer atacada por furiosos perros denuncia que dueña presentó carnet de vacunación falso de los canes

En nuestro país ocurren entre 45 y 50 mil accidentes por mordeduras de perro al año. Recientemente, se han reportado varios ataques, como el de una adulta mayor en La Victoria que resultó gravemente herida por dos perros, el ataque de un pitbull a una madre y su hijo en Chimbote, y el ataque de un rottweiler a una madre en Arequipa.

Sobre el caso, de la adulta mayor atacada en La Victoria, la mujer entre lágrimas recuerda como fue atacada por los canes cuando ingresaba a su vivienda y afirma que no puede ni dormir por el temor que aún siente.

Una cámara de seguridad captó el violento ataque, de los perros de gran tamaño, y la dueña de estos solo se acercó para apartarlos cuando la adulta mayor estaba en el suelo a merced de los animales.

La mujer de 73 años fue atacada por los dos perros, sufriendo heridas en la columna y otras partes del cuerpo. La dueña, identificada como Yolanda Vargas, se comprometió a cubrir los gastos médicos.

¿Los canes estaban vacunados?

Lo más altamente es que la dueña de los canes afirma que son animales dóciles y están vacunados, pero la afectada señala que esta documentación es falsa.

Cabe señalar que, ante un ataque, se debe denunciar a las autoridades como la Policía Nacional del Perú o las municipalidades y acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica.