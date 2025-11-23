24 Horas Edición Sabatina

MTC construirá vía para facilitar ingreso a megapuerto de Chancay

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó que esta obra responde al crecimiento urbano y a las demandas actuales de movilidad.



Una nueva vía de 15 kilómetros de longitud promete mejorar significativamente la conectividad vial con el megapuerto de Chancay. El proyecto contempla dos calzadas intercambiables, pasos a desnivel y vías de control de acceso, infraestructura que permitirá descongestionar la Panamericana Norte y agilizar el tránsito en uno de los corredores logísticos más importantes del país.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó que esta obra responde al crecimiento urbano y a las demandas actuales de movilidad en la jurisdicción. “El objetivo del Ministerio de Transportes es conseguir un trazo que responda al crecimiento urbano de la jurisdicción y también responda a las necesidades de la población, pero priorizando principalmente la seguridad vial”, señaló durante la presentación del proyecto.

Prieto enfatizó que esta futura vía será clave para elevar la productividad y competitividad en la zona, ante el impacto económico que generará el megapuerto. “Es una obra importantísima para incrementar la productividad y competitividad de esta zona del país. Esperamos alcanzar una alternativa segura, eficiente y ordenada tanto para la población como para los conductores”, afirmó el titular del MTC.

CONEXIÓN DIRECTA

Con esta infraestructura, el gobierno busca ofrecer una conexión directa y segura con el megapuerto de Chancay, reduciendo considerablemente los tiempos de viaje y mejorando las condiciones de traslado para transportistas y ciudadanos. La nueva vía se proyecta como un eje fundamental para el desarrollo logístico y urbano del norte chico.


