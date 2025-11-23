Barranco: vecinos protestan contra proyecto para construir mall y casino en playa “Las Sombrillas”

Con arengas y una marcha alrededor de la playa Las Sombrillas, vecinos de Barranco protestaron este sábado contra el proyecto de construcción de un mall y un casino en este espacio de la Costa Verde. Los manifestantes denunciaron que, de ejecutarse la obra, más de 10 mil metros cuadrados de playa serían privatizados, afectando el libre acceso y la permanencia de quienes usan diariamente este tramo del litoral.

Entre los asistentes estuvo Natalia Sobrevilla, vecina del distrito, quien expresó su preocupación por la concesión otorgada hace 20 años a una empresa cuestionada y que hoy, tras un fallo arbitral, tendría derecho a tomar posesión del espacio público. “Esta playa se va a reducir en su uso público para construir un casino y restaurantes de lujo, servicios que no son para el esparcimiento de todos”, señaló.

A la manifestación se sumaron deportistas, bañistas y pescadores, quienes advirtieron que el proyecto impactará directamente en sus actividades. Representantes de escuelas de deportes acuáticos alertaron que cientos de atletas entrenan a diario en la zona y que el acceso se vería limitado. Por su parte, la Asociación de Pescadores de la Costa Verde advirtió que más de 100 trabajadores serían afectados si la playa se cierra total o parcialmente.

NO HAY CERTIFICADOS

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, aseguró que el proyecto aún no cuenta con los certificados necesarios para iniciar obras, entre ellos el de compatibilidad que debe emitir la Autoridad del Proyecto Costa Verde. El proyecto se originó en 2005, durante la gestión del exalcalde Martín del Pomar, cuando se otorgó la concesión a la empresa Capital Properties SAC. Aunque un arbitraje falló a favor de la empresa, vecinos y autoridades municipales insisten en que la construcción no puede comenzar sin cumplir las exigencias legales vigentes.