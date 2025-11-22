Operativo contra remanentes de “Los Injertos del Cono Norte”: 14 detenidos en Lima y Loreto

La madrugada de este sábado 22, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público ejecutaron un megaoperativo simultáneo para desarticular a “Los Despiadados del Norte”, remanentes de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, creada por Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, próximo a ser extraditado desde Paraguay. Durante la intervención, agentes de la Diviac rompieron puertas, ingresaron a viviendas en Comas, Carabayllo y Puente Piedra, y también actuaron en la región Loreto.

El director de Investigación Criminal, general Marco Conde, informó que se realizaron intervenciones en diversos distritos y en 14 celdas de penales como Sarita Colonia, Ancón y Cañete, con el fin de neutralizar a miembros de la red que, pese a estar cumpliendo prisión preventiva, continuaban coordinando actividades delictivas. Las diligencias revelaron que los detenidos operaban como titulares de cuentas bancarias usadas para recibir depósitos de extorsiones y otros ilícitos.

El jefe de la Diviac, coronel Eric Ángeles, detalló que el levantamiento del secreto bancario permitió identificar movimientos sospechosos en varias de las cuentas intervenidas, con transacciones que superaban los 30 mil y hasta 70 mil soles mensuales. Pese a las detenciones previas del cabecilla, las autoridades sostienen que la organización seguía activa gracias a operadores internos y externos, lo que motivó el allanamiento de doce celdas adicionales, según explicó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

ALIAS “CACHETE”

Las investigaciones señalan que, tras la caída de “El Monstruo”, la organización habría sido liderada por alias Cachete, Culebrita —recluido en un penal— y el delincuente conocido como Velita, quienes aún no han sido ubicados. Las 14 personas detenidas en el operativo cumplirán 15 días de detención preliminar judicial mientras continúan las diligencias para capturar a los demás involucrados y cerrar definitivamente el círculo criminal.