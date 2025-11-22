Fallece Guillermo Rossini a los 93 años: la Leyenda del Humor

El humor peruano está de luto. Guillermo Rossini González, una de las figuras más emblemáticas y queridas del entretenimiento nacional, falleció a los 93 años. Con más de seis décadas de carrera, Rossini se convirtió en un referente indiscutible de la comicidad gracias a su talento para la imitación y su estilo cercano, que lo acompañó a lo largo de toda su trayectoria.

Nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, Rossini mostró desde muy joven una inclinación natural por las artes escénicas. Sus inicios se remontan a la década de 1960, cuando trabajó junto a Augusto Ferrando, y posteriormente consolidó su popularidad en programas como Estrafalario y El tornillo, espacios pioneros en la televisión peruana. En los años ochenta alcanzó su máxima proyección con Risas y salsa, donde permaneció por más de 16 años y ganó el cariño masivo del público.

Con la misma versatilidad que lo caracterizó en la pantalla, Rossini llevó su humor a la radio y se convirtió en figura central de Los chistosos, exitoso programa de RPP en el que participó desde 1994 hasta 2021. Su voz, inconfundible y siempre ingeniosa, acompañó a miles de oyentes durante casi tres décadas, reafirmando su vigencia y capacidad de conectar con distintas generaciones.

DEJA GRAN LEGADO

Por su destacada labor artística, Rossini fue reconocido en múltiples ocasiones, entre ellas la distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura” otorgada por el Ministerio de Cultura en 2021. Su legado permanece vivo en la memoria colectiva y en la historia del humor peruano, donde su talento, disciplina y carisma seguirán siendo un referente imborrable.