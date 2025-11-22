Mesa Redonda: Municipalidad de Lima aprueba ordenanza para sancionar comercio informal

En plena campaña navideña, y luego de los últimos incendios registrados en galerías y almacenes clandestinos de Mesa Redonda y Barrios Altos, la Municipalidad de Lima anunció nuevas medidas para frenar el uso indebido de locales comerciales. La ordenanza busca combatir la venta ambulatoria y reducir el riesgo de siniestros en una de las zonas más concurridas del Centro Histórico.

Según la normativa, queda terminantemente prohibido que galerías, playas de estacionamiento, viviendas y quintas sean empleadas como depósitos. Sin embargo, durante un recorrido realizado por este noticiero, algunos comerciantes expresaron su molestia por las restricciones, indicando que estas medidas los afectan directamente en plena temporada de alta demanda. Otros, en cambio, se mostraron a favor y reconocieron que almacenar productos en espacios reducidos representa un peligro.

A lo largo del recorrido se constató que numerosos locales permanecen abarrotados de cajas y mercancía, pese a que su infraestructura no está diseñada para funcionar como depósitos. Algunos locatarios afirmaron que solo exhiben más productos por estas fechas; otros señalaron que, en ausencia de los dueños, los espacios terminan llenándose de mercadería sin control. En varios casos, se evidenció que ciertos inmuebles operaban abiertamente como almacenes informales.

ADVERTENCIA MUNICIPAL

La Municipalidad de Lima advirtió que cualquier galería que permita el almacenamiento de productos, materiales o estructuras vinculadas al comercio ambulatorio será clausurada temporalmente por 48 horas. Las autoridades continuarán realizando operativos inopinados en la zona para verificar el cumplimiento de la ordenanza y evitar nuevas tragedias en este emporio comercial.