Ica: habla por primera vez madre de bebé raptado en hospital

La mañana del sábado, Yanina decidió abandonar el hospital Augusto Hernández de EsSalud junto a su bebé, apenas días después de que su hijo recién nacido fuera raptado por Shayra Puza Hernández, una extrabajadora de limpieza del nosocomio. La mujer, aún afectada emocionalmente por lo ocurrido, señaló que no se siente segura dentro del hospital, motivo por el cual solicitó el alta voluntaria.

Durante su salida, la madre explicó que, junto a su esposo, optó por regresar a su vivienda en Palpa para protegerse y recuperarse en un ambiente más seguro. “Me siento psicológicamente mal… me retiro por mayor seguridad para estar en mi casa. He pedido mi alta voluntaria porque no me siento cómoda acá”, declaró. Pese a que continúa en proceso de recuperación, Yanina pidió que la responsable del secuestro reciba todo el peso de la ley.

La madre aseguró que identificó claramente a la mujer que se llevó a su bebé. “Nunca la he visto… pude ver a la señora y por eso la identifiqué; ella es la secuestradora de mi niño”, afirmó. También exigió que se esclarezca cómo ocurrió el rapto y si la implicada tuvo ayuda. “Quiero que diga dónde está la ropa de mi bebé, dónde fue cambiado, cómo salió de acá, porque mi bebé no es un objeto”, enfatizó.

SOMETIDO A PRUEBAS

Antes de recibir el alta, el recién nacido fue sometido a diversas pruebas, incluyendo hisopado y análisis de sangre, para realizar los exámenes de ADN cuyos resultados estarán disponibles en un plazo de 20 a 30 días. Paralelamente, la noche del viernes, la Policía y representantes del Ministerio Público realizaron la reconstrucción de los hechos tanto en el hospital como en la vivienda de Shayra Puza Hernández, donde el menor fue hallado.