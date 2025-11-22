Piura: detienen a nueve policías por integrar presunta red criminal que exigía coimas

Nueve policías fueron detenidos esta madrugada en Piura durante un megaoperativo contra la presunta organización criminal “Los Verdes de Tambo”, acusada de solicitar una coima de 5,000 soles a un joven para no involucrarlo en un supuesto delito. El hecho ocurrió en junio de este año en el distrito de Tambogrande, cuando el ciudadano fue intervenido bajo la acusación de portar un celular robado, pese a que no existía acta que registrara la intervención.

La denuncia fue presentada luego de que un familiar del joven advirtiera la irregularidad del procedimiento, señalando que los agentes presionaron al intervenido para pagar el dinero a cambio de otorgarle libertad. Ante ello, la Fiscalía Anticorrupción ejecutó un operativo simultáneo en Tambogrande, Sullana y Talara, con allanamientos en comisarías y viviendas donde operaban los implicados.

Durante la intervención se incautaron celulares, tablets, documentos y otros dispositivos electrónicos considerados clave para la investigación. Entre los detenidos figuran los suboficiales Leandro Jocópe Almestar, Jorge Martínez Alvaré, Fransuat Vigo Barrantes y Bryan Maza Cagallaza, quienes habrían participado en la presunta red dedicada a extorsionar a ciudadanos mediante falsos procedimientos policiales.

DISPUSO CAMBIOS

El jefe de la región policial de Piura, general Manuel Farías, reconoció que existen “personas infiltradas” en la institución y aseguró que ya dispuso cambios drásticos en el personal. “Hemos cambiado al 70% de la región, y en Tambogrande se cambió a todo el personal”, declaró. Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los agentes detenidos.