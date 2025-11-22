Operativo en penal Ancón II: incautan armas punzocortantes, juegos de casino y más de 50 discos

Un grupo de aproximadamente 20 agentes penitenciarios realizó una intervención en distintos ambientes del Módulo I del penal Ancón II, como parte de las acciones destinadas a reforzar el control interno y prevenir actividades ilícitas dentro del establecimiento. El operativo se ejecutó de manera sorpresiva durante la mañana y contó con la participación de diversas unidades de seguridad.

Durante la inspección se incautaron varios objetos prohibidos, entre ellos elementos punzocortantes como tijeras, cúteres y alicates. Además, los agentes hallaron resistencias eléctricas, juegos de casino y un total de 55 discos con películas, materiales que no están permitidos dentro del penal y que podrían ser utilizados para actividades irregulares.

La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito participó activamente en el operativo, supervisando cada etapa de la intervención para garantizar su transparencia y verificar que se cumplieran los protocolos establecidos. Su presencia permitió documentar los hallazgos y asegurar que el procedimiento se realizara conforme a la normativa vigente.

CONTINUARÁN OPERATIVOS

Las autoridades penitenciarias precisaron que estos operativos continuarán llevándose a cabo de manera periódica para reducir riesgos y reforzar la seguridad interna. Asimismo, se informó que los objetos incautados serán derivados para su destrucción, mientras se evalúan posibles sanciones administrativas para los internos responsables de mantener estos materiales prohibidos.