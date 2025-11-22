Antorcha recorrió calles de Lima antes de inauguración de Juegos Bolivarianos

El nuevo Parque de la Juventud, en el distrito de Miraflores, fue el punto de partida del encendido de la antorcha bolivariana rumbo a los Juegos Ayacucho–Lima 2025. El deportista de calistenia Rodrigo Bernales, acompañado del alcalde Carlos Canales, fue el encargado de encender el símbolo deportivo en una ceremonia que congregó a vecinos, autoridades y miembros de la organización. “Es un orgullo representar y haber hecho realidad este proyecto vecinal que impulsamos por mucho tiempo”, destacó Bernales durante la actividad.

El alcalde Carlos Canales señaló que Miraflores ha sido reconocido como “distrito olímpico” por el Comité Olímpico Internacional, debido a sus condiciones para recibir delegaciones deportivas. A las 10 de la mañana inició el recorrido de la antorcha desde el Parque del Amor, con la atleta Paula Daruich Velit como primera relevista. Distintos deportistas y exdeportistas se sumaron al trayecto, entre ellos la exfutbolista y campeona bolivariana Marisela Joya.

A lo largo del recorrido, vecinos y visitantes acompañaron con entusiasmo a los portadores de la antorcha, agitando banderas y alentando cada relevo. Natación, calistenia, fútbol y vela fueron algunas de las disciplinas representadas por los participantes, quienes destacaron la emoción de ser parte de este histórico momento. “Ha sido una experiencia súper emocionante, muy orgulloso de representar mi deporte”, señaló uno de los relevistas.

RUMBO A LA PLAZA MAYOR

El tramo final en Miraflores culminó en el Puente de la Paz, donde el velista nacional Jean Pierre de Trazegnies recibió la antorcha para cerrar el recorrido en el distrito. “Es un honor cerrar este relevo en Miraflores. Haré todo lo posible para dejar el oro en el Perú”, expresó el deportista. Tras este cierre, la antorcha inició su segundo tramo desde el Estadio Nacional hacia el Centro Histórico, con destino final en la Plaza Mayor de Lima.