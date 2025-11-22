Mi Perú: detienen a tres menores de edad acusados de disparar contra joven

Tres menores de edad fueron detenidos por personal policial y serenos de Mi Perú luego de protagonizar una balacera en el parque central del Sector J, que dejó herido a un joven de 22 años. Durante la intervención, uno de los implicados afirmó: “No tengo nada, a mí me han metido”, mientras era reducido por los agentes. Los rostros de los detenidos fueron cubiertos debido a que se trata de adolescentes.

Las cámaras de videovigilancia del distrito registraron el momento en que los sospechosos intentaron huir a bordo de un mototaxi en medio del enfrentamiento. En otro punto, otra cámara captó al joven herido tratando de salir del área con un zapato en la mano, ya que había recibido un disparo en el pie. Tras la alerta, serenos y policías emprendieron una persecución a lo largo de la avenida Trujillo con dirección a Néstor Gambetta, donde finalmente lograron detener el vehículo y reducir a los tres menores.

El alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, llegó a la comisaría para supervisar el procedimiento e informó que los adolescentes, de 16 y 17 años, cuentan con antecedentes en Mi Perú y Ventanilla. “Exigimos a la Fiscalía que se tome el caso con mano dura. Ya se ha variado la normativa con la Ley 32330, que permite imputar a menores de 16 a 18 años en delitos como tenencia ilegal de armas, asesinato y homicidio calificado”, declaró.

INVESTIGAN BALACERA

El joven herido, identificado como José Saúl Berrío Velásquez, recibió auxilio inmediato de serenos y fue trasladado en una ambulancia municipal al hospital de Puente Piedra. El alcalde detalló que los casquillos hallados serán sometidos a pruebas para homologarlos y confirmar si corresponden al arma encontrada en posesión de los detenidos, a fin de reforzar la investigación fiscal en curso.