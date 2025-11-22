Inauguran XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 en histórica ceremonia en Real Felipe

Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025 fueron inaugurados este sábado en la histórica Fortaleza Real Felipe, en el Callao, marcando el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. La ceremonia reunió a delegaciones de toda la región en una fiesta deportiva que simboliza integración, esperanza y el compromiso de fortalecer el desarrollo del deporte sudamericano.

Durante el evento, el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), Baltazar Medina, destacó el trabajo realizado por las autoridades peruanas para hacer posible la organización de estos Juegos. A su vez, Renzo Manyari, titular del Comité Olímpico Peruano, subrayó la importancia de este encuentro multideportivo, recordando que “el deporte es mejor hacerlo juntos” y que el olimpismo representa también un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones.

La delegación peruana hizo su ingreso al recinto con entusiasmo, encabezada por un grupo de destacados deportistas nacionales: el velerista Stefano Peschiera, la esgrimista María Luisa Doig, el taekwondista Mateo Argomedo y la kickboxer Mavet Yupanqui, quienes fueron designados abanderados para esta edición. Entre los primeros resultados de competencia, la peruana Micaela Ponce avanzó a los octavos de final en squash tras imponerse 3–0 a la boliviana Michelle Arnez.

MARATÓN ESTE DOMINGO

Como parte del calendario inicial de los Juegos, este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la maratón femenina y masculina desde las 5:30 a.m., teniendo como punto de partida la Plaza Mayor de Lima. Las expectativas son altas para los atletas locales, quienes buscarán dejar en alto el nombre del Perú desde las primeras jornadas de competencia.