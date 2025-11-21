LAP justifica cobro de TUUA para pasajeros de tránsito por más de "25 servicios exclusivos"

A partir del próximo 7 de diciembre, los pasajeros en tránsito, aquellos que realizan escala en Lima, deberán pagar una Tarifa Única por Uso de Aeropuerto (TUUA) para utilizar las instalaciones del nuevo terminal aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El costo será de 12 dólares para viajeros internacionales y 8 dólares para nacionales, según informó Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto.

SUSTENTO DEL COBRO

De acuerdo con María Elena Reaño, representante legal de LAP, este cobro se sustenta en los más de 25 servicios exclusivos que reciben los pasajeros de transferencia, entre ellos pasadizos, controles de seguridad, tomógrafos, servicios higiénicos, atención médica e iluminación del terminal. “Tenemos que cobrar una TUUA de transferencia porque hay servicios que son exclusivos para pasajeros de transferencia (…) inversión que LAP ha realizado en este nuevo terminal”, explicó.

Frente a las críticas por el precio de la tarifa, considerada una de las más altas de la región, Reaño sostuvo que el monto es similar al que aplican aeropuertos de Norteamérica, Europa y algunos de Sudamérica, como el aeropuerto de Guarulhos, en Brasil. Añadió que, según la información que maneja, los costos pueden variar entre un 20 % y 30 % en comparación con otras terminales.

Sin embargo, uno de los desafíos para los pasajeros será el método de pago. La tarifa no estará incluida en el boleto aéreo, por lo que deberá cancelarse de forma independiente, ya sea a través de plataformas virtuales o de manera presencial al desembarcar, lo que podría generar aglomeraciones. Para ello, LAP ha habilitado módulos de cobro, enlaces electrónicos y personal con POS para facilitar la operación.

Finalmente, se informó que el monto anunciado para la TUUA es provisional. Se espera que Ositrán, el organismo regulador, realice los cálculos finales para determinar la tarifa definitiva. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones había anunciado que dicha cifra se daría a conocer el 19 de noviembre; sin embargo, hasta la fecha no ha sido publicada.