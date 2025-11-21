Perú da la bienvenida oficial a delegaciones de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Con danza, música y un despliegue de color, el Perú recibió oficialmente a las delegaciones deportivas que participarán en los Vigésimos Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, una de las competencias multideportivas más importantes del continente. La ceremonia de bienvenida se realizó en Palacio de Gobierno, donde el presidente José Jerí saludó a los atletas de la región a pocas horas del inicio del evento.

Mientras tanto, a pocas horas de inaugurarse los juegos, el Perú ajusta los últimos detalles para la gran ceremonia que tendrá lugar mañana en el Real Felipe, en el Callao. En el histórico recinto ya se instaló el escenario que albergará a las 17 delegaciones que competirán en 42 disciplinas deportivas.

Como país anfitrión, el Perú deberá reforzar las medidas de seguridad en todas las sedes de competencia y durante los desplazamientos de los atletas. Así lo confirmó el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien señaló que el Plan de Operaciones Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 incluye el despliegue de todas las especialidades policiales en Ayacucho, Ica y Lima. “Está garantizada la seguridad en los recintos deportivos, en los desplazamientos y en los alojamientos de las más de 17 delegaciones participantes”, aseguró.

DEPORTISTAS CONTINÚAN LLEGANDO

En paralelo, los deportistas de distintos países continúan llegando al territorio nacional llenos de expectativa. Los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 convocarán a más de 4 mil deportistas y se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre, en una edición que promete marcar un hito deportivo en la región.