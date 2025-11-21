Familia de taxista asesinado en Huaycán denuncia que Policía ignoró alerta de desaparición

El brutal asesinato de un taxista ha generado conmoción en San Juan de Lurigancho (SJL). La víctima identificada como Marcos Taipe Torres fue interceptada por delincuentes mientras realizaba su última carrera de la noche rumbo a la zona de Huaycán. Antes de ser atacado, Marcos envió un mensaje de alerta a su familia y colegas advirtiendo que podía ser víctima de un robo, convirtiéndose en su último contacto.

Según familiares, Marcos se comunicó con su hija horas antes de salir para dar el servicio y, al notar comportamientos extraños de los falsos pasajeros, les envió un mensaje por WhatsApp: “Creo que me van a robar, me llamas en 20 minutos, si no contesto es porque sí”. Esta fue la última comunicación que tuvo con su familia.

ALERTA IGNORADA POR LA POLICÍA

Alertados por los mensajes, amigos y familiares acudieron de inmediato a la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, para denunciar su desaparición. Sin embargo, según relataron, no recibieron respuesta oportuna por parte de los efectivos policiales, a pesar de que cada minuto era crucial para encontrar con vida al conductor.

Con el amanecer llegó la peor noticia: el cuerpo del taxista había sido hallado en una zona despoblada de Huaycán. Marcos Taipe deja en orfandad a cuatro hijos, por quienes había decidido estudiar una carrera técnica para asegurar su futuro. Los familiares exigen justicia e investigación a los agentes que no actuaron pese a recibir la alerta.

Su muerte revive el dolor de la familia, que ya había sufrido la pérdida de Sheyla Condor, prima de Marcos, asesinada por un suboficial de la policía hace un año en un departamento en Comas, caso que aún no se esclarece por completo.