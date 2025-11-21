Surco: caen presuntos extorsionadores implicados en crimen de trabajador de empresa inmobiliaria

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Intocables de San Juan de Lurigancho’, dedicada a la extorsión de comerciantes y empresas inmobiliarias.

Según informó la policía, los detenidos estarían implicados en el asesinato de un trabajador de una empresa inmobiliaria en San Juan de Lurigancho, ocurrido en junio. Los sujetos fueron interceptados a bordo de un vehículo perteneciente a una de las empresas que estaban extorsionando.

INCAUTARON ARMAS Y CHALECO ANTIBALAS

Durante el operativo, los agentes incautaron armas de fuego, chalecos antibalas, municiones, celulares y drogas. Los detenidos se encuentran actualmente en la sede de la Dirincri, donde se continúa con las investigaciones.

Las autoridades indicaron que los implicados podrían recibir cadena perpetua por los delitos de extorsión y sicariato, mientras se esclarecen las responsabilidades y se busca determinar si existen más miembros de la organización involucrados en otros delitos.