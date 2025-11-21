Cae exsereno que habría participado en asalto a pollería: usaba mototaxi registrado en el crimen

“Alias Venegas”, identificado como Mijail Alexander Romero Fernández, fue detenido por agentes del Escuadrón Verde, Grupo Terna Centro, tras un operativo ejecutado con información de la Dirección de Inteligencia. El exsereno fue reducido en plena vía pública, en el cruce de las avenidas José María Seguín y Maximiliano Carranza, en San Juan de Miraflores, cuando se desplazaba a bordo de un mototaxi amarillo con azul.

Según el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, al detenido se le encontró “un arma de fuego y un uniforme de serenazgo de una municipalidad de Lima Sur”. La policía señaló que Romero habría dejado sus labores preventivas en el municipio para ingresar a actividades delictivas.

Durante la intervención, el propio detenido reconoció no trabajar ya para la comuna. Compañeros del exsereno confirmaron que Romero fue separado del servicio hace cinco meses, mientras que fuentes del municipio indicaron que su retiro se debió a faltas disciplinarias.

HABRÍA PARTICIPADO EN ASALTO A POLLERÍA

La Policía sospecha que “Alias Venegas” utilizaba el uniforme para pasar desapercibido y acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas, principalmente para cometer robos al paso. Además, se investiga su posible participación en asaltos como el registrado en noviembre del año pasado en una pollería de SJM, donde el mismo mototaxi que conducía el día de su captura fue visto en las cámaras de seguridad.