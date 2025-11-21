Investigan si asesinato de mototaxista en VMT está relacionado con captura de alias "Bolón"

Cristian Napuri Basurto, un mototaxista de 30 años, fue asesinado a balazos en la avenida El Sol cuando se detuvo para realizar el cambio de aceite de su vehículo. El ataque ocurrió tras la detención de alias “Bolón”, presunto lugarteniente de la banda criminal conocida como “Los Trujillanos” o “Los Esbirros del Sur”.

Según reportes policiales, dos sujetos a bordo de una moto dispararon contra Napuri, iniciando posteriormente una persecución en la que también fueron atacados los serenos de Villa María del Triunfo que acudieron al lugar.

ESTADO DE WHATSAPP

La víctima había publicado días antes un mensaje en su estado de WhatsApp en el que agradecía a su madre fallecida y se mostraba comprometido con la justicia. Este detalle ha llevado a las autoridades a investigar si los atacantes interpretaron su mensaje como un indicio de que Napuri habría colaborado con la policía para lograr la captura de alias “Bolón”.

El general Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial Lima Centro, indicó que se manejan dos líneas de investigación: un posible ajuste de cuentas y el cobro de cupos extorsivos a obras civiles. Sin embargo, el mototaxi de Napuri no pertenecía a ninguna empresa formal, lo que hace menos probable la segunda hipótesis. Napuri contaba con antecedentes por robo agravado, tenencia ilícita de armas y lesiones, según los registros policiales.