Asesinan a taxista en Huaycán: víctima deja en la orfandad a cuatro hijos

La ola de inseguridad ciudadana continúa registrándose en Lima a pesar del estado de emergencia. Esta vez, desconocidos asesinaron a un taxista en Huaycán con el propósito de robarle su vehículo que había adquirido hace poco tiempo atrás.
De acuerdo a la información recogida por un equipo de 24 Horas Mediodía, la víctima que responde al nombre de Marco Taipe Torres, deja en la orfandad a cuatro pequeños. Además, se conoció que estaba estudiando enfermería, con el propósito de darle un mejor futuro a su familia.
SE COMUNICÓ CON SUS PARIENTES ANTES DEL FATAL DESCENLACE
La hermana de Taipe Torres reveló que pariente se comunicó con ellos, ya que, tenía un mal presentimiento de las personas que habían abordado su unidad, por lo que, buscó que estén informados sobre su ubicación.
Finalmente, su familia indicó que recordarán a Marco Taipe Torres como una persona trabajadora, quien no se encontraba involucrada en ningún tipo de acción criminal, por lo que, exigieron justicia para dar con el paradero de los asesinos.