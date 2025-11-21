Fátima Bosch: ganadora de Miss Universo 2025 enfrenta críticas y denuncias de favoritismo

Gran controversia ha generado el triunfo de Fátima Bosch, la representante mexicana coronada como Miss Universo 2025 durante la gala realizada la noche del viernes en Tailandia. Tanto en redes sociales como en el propio evento, personas manifestaron su descontento, asegurando que la elección de la ganadora estuvo marcada por la polémica y fue a ‘dedo’.

Semanas antes de la gala, Bosch protagonizó un incidente con el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien la calificó de “tonta” durante una reunión al cuestionar que no había promocionado contenidos sobre su país en redes sociales.

Otra controversia se desató tras la renuncia, horas antes del certamen, de uno de los directores del jurado de Miss Universo 2025, quien denunció que el triunfo de Bosch habría estado pactado con anticipación.

ACUSACIONES SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL CERTAMEN

Según sus declaraciones, el directivo afirmó que “ya se sabía” que Bosch sería la ganadora, cuestionando la transparencia del concurso debido al peso que tendrían los propietarios de la franquicia: un empresario mexicano que tendría el 50 % de participación y una compañía tailandesa dueña del otro 50 %.

Cabe resaltar que Fátima Bosch se convierte en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo. Su reinado durará un año, período en el que recorrerá diversos países ejecutando labores sociales y representando a la organización.