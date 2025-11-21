Cantante Esaud Suárez sufre violento robo en su restaurante en Iquitos

El cantante de cumbia Esaud Suárez, exintegrante de reconocidas agrupaciones como Orquesta Paillón y Caribeños de Guadalupe, fue víctima de la delincuencia en Iquitos luego de que un grupo de sujetos armados ingresara a robar en su restaurante.

Según las cámaras de seguridad, piratas de río provistos de armas irrumpieron en su local ubicado en el puerto Santo Tomás, con la intención de llevarse objetos de valor, lo que desató un enfrentamiento con los vigilantes del establecimiento.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes llegan en embarcaciones y escalan por los barrotes para ingresar al negocio. Durante la incursión, lograron llevarse varios parlantes.

El ruido provocado cuando intentaban cargar otro equipo alertó al guardia de seguridad, quien respondió de inmediato, generando un intercambio de disparos. Los ladrones consiguieron huir con dos parlantes y consolas del local.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD EN EL PUERTO SANTO TOMÁS

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional llegaron al establecimiento del artista para recoger evidencias y dar con los responsables, mientras la familia del cantante y los trabajadores exigen mayor presencia policial ante el temor de nuevos ataques.