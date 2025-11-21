Asaltan a proveedor en mercado de Villa El Salvador: criminales habían seguido a su víctima

En medio de la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao para reducir los casos de inseguridad ciudadana, asaltantes con pistolas en mano, interceptaron a un proveedor en el interior del Santa Leonor en Villa El Salvador, para robarle todo el dinero cobrado a sus clientes.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

Las cámaras de seguridad del centro de abastos captaron los momentos exactos en los que la víctima fue acorralada por los criminales cuando estaba en un puesto. Al verse en minoría, el empresario no opuso resistencia y dejó que se llevaran la plata recaudada.

Tras el hecho, un equipo de 24 Horas conversó con una de las comerciantes que indicó que el proveedor había estado en la mira de los delincuentes desde semanas atrás, ya que, conocían a la perfección todos los movimientos que hacía en el interior del mercado.

“Sucedió en horas de la tarde. El joven vino a cobrar y hemos observado que lo han estado siguiendo por todo el mercado. Al momento que se acercara a cobrar, los tres ladrones se acercaron a quitarle las pertenencias (…) Lo han estado siguiendo desde tiempo atrás”, contó.

Finalmente, la comerciante hizo un llamado a las autoridades de Villa El Salvador para que pueda desplegarse agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenos en los exteriores del centro de abastos, ya que, la delincuencia se está incrementado día a día.