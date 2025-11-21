Surquillo: Vecino se salva de ser asaltado por delincuentes en camioneta de lujo

En el distrito de Surquillo, un vecino se salvó de convertirse en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que dos delincuentes a bordo de una camioneta de alta gama intentaron asaltarlo en la puerta de su casa.

El hecho ocurrió en horas de la noche del último jueves. El hombre, quien regresaba de hacer unas compras, estaba a punto de ingresar a su vivienda ubicada en la calle Bleriot, cuando dos sujetos armados descendieron de un vehículo de lujo para robarle.

Inmediatamente, la víctima procedió a huir del lugar corriendo a toda velocidad, mientras era perseguido por los facinerosos, quienes afortunadamente no le dispararon. La rápida reacción del vecino logró el crimen de los sujetos.

HABLA VECINO

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el hombre que se salvó de ser asaltado relató que los dos sujetos encapuchados lo persiguieron hasta un parque, sin embargo, sus gritos de auxilio lograron ahuyentar a los ladrones, quienes optaron por retirarse antes de que los vecinos acudan a su ayuda.