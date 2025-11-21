Martín Vizcarra viaja a Tacna a cinco días de su sentencia por presuntas coimas

A cinco días de que el Poder Judicial dicte sentencia contra Martín Vizcarra, el expresidente viajó a la ciudad de Tacna, en la frontera sur del país. Su desplazamiento generó alerta en diversas autoridades, especialmente en la Fiscalía, ante la posibilidad de una presunta fuga.

Como se recuerda, el próximo miércoles 26 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional dará a conocer si condena a Vizcarra a 15 años de prisión por el presunto cobro de coimas para favorecer los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, cuando se desempeñaba como gobernador de esa región.

El exmandatario evidenció su viaje a la ciudad sureña al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram. “Viajando a Tacna, la frontera sur”, se lee en la descripción de la imagen.

De acuerdo con información preliminar, Vizcarra habría viajado para reunirse con simpatizantes del partido político Perú Primero, donde su hermano, Mario Vizcarra, sería candidato a la presidencia por la agrupación que él mismo fundó. La reunión estaría prevista para la tarde de este viernes.

VIZCARRA NIEGA INTENCIÓN DE HUIR DEL PAÍS

En medio de las especulaciones sobre una posible fuga, Martín Vizcarra aseguró días atrás que no abandonará el país ni solicitará asilo en una embajada; además, confirmó que estará presente el día de la lectura de sentencia y acatará lo que disponga la justicia.