Sujetos con aparentes alteraciones mentales agreden a escolares en SJL: madres exigen seguridad

Con pancartas en la mano, padres de familia del colegio Manuel Gonzales Prada de Campoy en San Juan de Lurigancho (SJL), han denunciado que sujetos con aparentes problemas mentales se encuentran agrediendo a los escolares del plantel por la mañana y tarde.

En conversación con un equipo de 24 Horas, una de las madres de los alumnos brindó detalles del suceso que viene atemorizando a los apoderados, por lo que, hizo un llamado a las autoridades del distrito ha desplegar agentes de seguridad en los exteriores de la institución.

“Hay dos personas diferentes que vienen atacando a los jóvenes por la mañana y tarde, por lo que, pedimos seguridad. Presencia de serenazgo o policías, queremos que el alcalde de SJL, nos apoye con la seguridad”, declaró.

ENFRENTAMIENTO CON LOS ESCOLARES

En las imágenes que pudieron captar las viviendas aledañas al plantel, se observa a uno de los sujetos enfrentándose a los escolares, que se encontraban en los exteriores de una tienda. El hombre ataca sin ningún tipo de remordimiento a los menores, quienes, en su afán de tratar de defenderse, terminan en el suelo con su agresor.