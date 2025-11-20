Vuelos podrían cancelarse por demora de mantenimiento de la antigua pista de aterrizaje

Por medio comunicado difundido por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se informó a los ciudadanos que los vuelos del nuevo aeropuerto Jorge Chávez podrían cancelarse por la demora en el mantenimiento de la antigua pista de aterrizaje.

En el pronunciamiento compartido, se hace un llamado a las diversas empresas de aerolínea a tomar sus planes de contingencia por la medida que entrará en vigor desde el 1 al 20 de diciembre por trabajos que se realizarán.

CANTIDAD DE VUELOS QUE SE VERÍAN AFECTADOS

De acuerdo a lo comentado por el gerente general Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, cuestionó el mal manejo que vienen realizando las autoridades, asegurando que más de 350 vuelos se verán afectados, en una época de alta demanda.

“El primero de diciembre debería estar operativa (la pista de aterrizaje), sin embargo, eso no ocurrirá hasta el día 20 o 21. El número de vuelos que se verán afectados desde retrasos y cancelaciones son 354 vuelos, lo que significa miles de pasajeros perjudicados”, declaró.