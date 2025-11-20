24 Horas Edición Central

20/11/2025

Gobierno asigna S/ 35 millones al IPD para garantizar logística y seguridad en los Juegos Bolivarianos

Faltan apenas dos días para la inauguración de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, que se celebrarán el 22 de noviembre en el Real Felipe, y la organización encara un apretado cronograma en ambas sedes.

En Ayacucho, la situación ha sido crítica: de las 70 disciplinas previstas, solo se podrán realizar cinco en la región, lo que ha obligado a concentrar esfuerzos en Lima para garantizar la logística de las delegaciones y el normal desarrollo de las competencias.

DECRETO DE URGENCIA

Ante esta situación, el Gobierno, a través de un Decreto de Urgencia, asignó 35 millones de soles al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para implementar medidas extraordinarias en operación logística, equipamiento, mantenimiento, seguridad, transporte y otros servicios críticos.

Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que la prioridad es que los atletas tengan instalaciones adecuadas, alimentación correcta y transporte eficiente: “Primero que los deportistas tengan donde dormir bien, alimentarse según sus dietas y puedan rendir en la competencia”, indicó.

El dinero otorgado busca reducir el riesgo de contratiempos, permitiendo pintar sedes, realizar refacciones y asegurar que Lima y Ayacucho estén listas a tiempo. Neuhaus destacó además que se ha incorporado personal que trabajó en Lima 2019 y en el proyecto Legado, lo que garantiza experiencia en la organización.


