Caos vehicular en el Cercado de Lima: mineros bloquean dos carriles de Av. Abancay

Lima vivió este jueves un verdadero vía crucis para conductores y pasajeros que intentaban llegar al Congreso de la República desde distritos como Jesús María, Lince y San Juan de Lurigancho.

A poco más de las cinco de la tarde, largas filas de vehículos se registraban en puntos críticos como la avenida Paseo de la República frente al Hotel Sheraton y Paseo de los Héroes Navales frente al Palacio de Justicia, donde conductores reportaron esperas de hasta una hora para recorrer apenas unos kilómetros.

OBRAS Y CONGESTIÓN VEHICULAR

Un equipo de Panamericana Televisión, que recorrió el trayecto desde Santa Beatriz hasta el Congreso —un recorrido de poco más de 2 km que normalmente tomaría minutos— tardó casi una hora solo para llegar al Palacio de Justicia. La situación se agravó por señales de tránsito que no permiten avanzar, calles rotas por obras y la gran cantidad de vehículos que intentan incorporarse a avenidas principales como Paseo de la República y Abancay.

Alrededor de las 6:25 p. m., el equipo logró avanzar hasta el cruce de Jirón Cusco con Jirón Carabaya, donde el acceso vehicular fue cerrado, obligando a continuar el recorrido a pie los últimos 800 metros hacia el Congreso. Además, el tránsito se vio afectado debido que un grupo de mineros han tomado dos carriles de la avenida Abancay.