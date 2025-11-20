¡Terror en VMT!: sicarios asesinan a mototaxista y atacan a serenos

Un mototaxista perdió la vida esta tarde tras ser atacado a tiros en la intersección de la avenida El Sol con Pista Nueva, en Villa María del Triunfo. Según versiones preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo menor y dispararon en varias ocasiones antes de escapar.

Testigos indicaron que el conductor quedó gravemente herido dentro de su mototaxi. Pese a los intentos de transeúntes por auxiliarlo, no mostró signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

BALACERA

El personal de Serenazgo del equipo GIR, que patrullaba la zona, inició la persecución de los presuntos atacantes; sin embargo, los agresores habrían abierto fuego contra los agentes, lo que obligó a suspender la intervención. Posteriormente, la Policía Nacional del Perú llegó al lugar para acordonar la zona y recolectar casquillos que permitan avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del mototaxista ni de los responsables del ataque, y las autoridades continúan las pesquisas para dar con los agresores.