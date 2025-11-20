Trabajadores del INPE mantienen huelga indefinida mientras Gobierno inicia pruebas de polígrafo

El Gobierno de José Jerí ha iniciado este jueves 20 de noviembre las pruebas de polígrafo para trabajadores del INPE, medida anunciada al inicio del estado de emergencia y que ahora comenzará a aplicarse en el centro penitenciario Lurigancho, el más grande del país..

Ángel Llancari, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del INPE, indicó que hasta la fecha se ha conformado una lista de empleados que pasarán la prueba, pero aclaró que esto no incluye a la totalidad del personal del penal, que asciende a casi 400 a 500 trabajadores.

De acuerdo con la normativa promulgada en octubre, es el Sistema de Inteligencia Nacional el encargado de aplicar el polígrafo a los trabajadores seleccionados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Llancari destacó que estas pruebas deberían concentrarse primero en los funcionarios y cargos de confianza, quienes son responsables de aprobar ingresos de objetos como televisores y equipos de sonido al penal, y no en todo el personal.

CARENCIAS LOGÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS

El dirigente sindical criticó que, mientras se implementa esta medida, persisten graves carencias logísticas y tecnológicas, como la falta de scanners corporales y otros equipos que permitirían un control más efectivo del penal. Cabe recordar que la huelga indefinida del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios continúa.