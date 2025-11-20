Sicario dispara a cocinero en San Luis: dueño del chifa habría sido el objetivo

Eran las 8:39 de la noche en el distrito de San Luis cuando un chifa atendía con normalidad, hasta que el terror se apoderó del local. Un sujeto vestido completamente de negro y con el rostro cubierto ingresó de forma violenta, empujando a las trabajadoras y dirigiéndose directamente hacia la cocina, donde se encontraban más empleados.

Una vez dentro, el sicario atacó a balazos al cocinero, disparando a matar. Tras el ataque, el agresor salió corriendo y escapó en una motocicleta que era conducida por su cómplice y que lo esperaba en el frontis del negocio.

Segundos después del atentado, la víctima, gravemente herida, logró salir tambaleando hacia la calle. Sus compañeros lo auxiliaron de inmediato y alertaron a los paramédicos, quienes lo trasladaron a una clínica cercana, donde permanece luchando por su vida. El violento atentado ocurrió en un local ubicado en la cuadra 17 de la avenida Canadá.

VERDADERO OBJETIVO HABRÍA SIDO EL DUEÑO DEL NEGOCIO

Según las primeras hipótesis policiales, el verdadero objetivo habría sido el dueño del negocio, quien se encontraba a pocos metros del trabajador baleado. Los agentes no descartan que el ataque esté vinculado a un caso de extorsión.