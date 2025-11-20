“Los Malditos de la Parroquia”: detienen a dos miembros más tras captura de suboficial y su padre

La intervención policial realizada el pasado 4 de noviembre continúa arrojando resultados clave en la lucha contra la extorsión en Ventanilla. Aquella fecha, agentes del Depincri capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de la Parroquia”, entre ellos un suboficial de tercera en actividad, Abraham De la Cruz, y su padre, señalado como el cabecilla. Este último conocido como “Nino”.

El coronel Luis Alberto Musayón, jefe de la Divincri Callao, informó que la investigación se inició el 22 de octubre tras la denuncia de una empresa de transporte del Norte Chico. A partir de ello, se realizaron diversas capturas, varias de las cuales ya cuentan con prisión preventiva.

Nueva captura: dos presuntos “soldaditos” de la banda

Con los primeros detenidos cumpliendo 9 y 12 meses de prisión preventiva, la Policía logró identificar y capturar a dos integrantes más de la organización criminal. Las intervenciones se realizaron en el asentamiento humano Oasis, en la calle Inca Ripac, donde fueron detenidos Luis Medrano Guerra Gonzales y Eugenia Raquel Chumpitaz Limay.

Durante la operación se incautaron: una pistola, ocho municiones, material explosivo, panfletos con amenazas extorsivas, cuadernos con apuntes y cuentas vinculadas a los cobros ilegales. La Policía señaló que ambos intervenidos habrían trabajado como “soldaditos”, realizando seguimientos y tareas operativas para la banda. Las víctimas eran principalmente empresas de transporte de la zona de Pachacútec, a las que se exigía un pago de S/10 por vehículo bajo la falsa promesa de “protección”. Además, cobraban por permitir el ingreso de unidades de transporte a determinadas rutas.

El coronel Musayón explicó que tanto Guerra Gonzales como Chumpitaz también actuaban bajo las órdenes de “Nino”, considerado el cabecilla, quien además es el padre del suboficial detenido. Los dos nuevos capturados fueron trasladados al Depincri Ventanilla, donde permanecen detenidos mientras continúan las diligencias.