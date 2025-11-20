Empresarios rechazan dictamen que autoriza llevar comida y bebida a conciertos

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó, con ocho votos a favor y cinco en contra, un dictamen que propone permitir que toda persona que asista a un concierto pueda ingresar con su propia botella de agua y alimentos.

La medida ha generado rechazo entre los empresarios del rubro de entretenimiento, quienes advierten un grave impacto económico. El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, señaló que la norma afectaría directamente la sostenibilidad del sector. “Rechazamos automáticamente esta ley. Nos afecta económicamente a nivel nacional. Quienes la impulsan no conocen el negocio”, afirmó.

Dolorier indicó que la crisis por el cobro de cupos que ya atraviesa el sector se agravaría aún más si el dictamen se aprueba en el pleno del Congreso. “Esperamos que esta ley sea rechazada porque miles de empresarios, artistas y locales de entretenimiento podrían verse afectados en un 60%”, manifestó.

EMPRESARIOS ADVIERTEN ALZA DE ENTRADAS

El dirigente explicó que una parte importante de los ingresos por venta de alimentos dentro de los conciertos permite cubrir los altos costos de producción de los eventos. En ese sentido, no descartó que, de aprobarse la norma, las entradas incrementen de precio para compensar la pérdida económica.

“Va a llegar un momento en que se eleve el costo de las entradas y mucha gente se verá afectada. Desde ya estamos golpeados y por eso rechazamos la ley”, puntualizó.