Ventanilla: Niño de 4 años muere tras choque entre combi y miniván en Pachacútec

Un niño de cuatro años perdió la vida luego del violento choque entre una combi informal y una miniván en el distrito de Ventanilla. El menor regresaba a su vivienda acompañado de su madre y su abuela cuando ocurrió el trágico accidente.

La familia, residente en la zona de Pachacútec, solicita apoyo económico para cubrir los gastos del sepelio, así como la atención médica de la madre del menor, quien quedó herida y permanece hospitalizada.

Según la denuncia de un familiar, el conductor de la combi habría estado en presunto estado de ebriedad al momento del impacto. “Dicen que ha estado ebrio y tomando cuando salió con la combi”, declaró uno de los familiares.

DÓNDE APOYAR A LA FAMILIA AFECTADA

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del número 902196455, a nombre de Jessica Loconi Choca.