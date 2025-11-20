San Luis: cocinero atacado a balazos en chifa estaría fuera de peligro

La inseguridad ciudadana sigue en aumento. En la cuadra 17 de la avenida Canadá se desató el terror, cuando un sicario ingresó a un local de chifa y disparó contra un cocinero, desatando el pánico de comensales y trabajadores.

El sujeto, que aún no ha sido identificado, tenía un cómplice que lo esperaba en el frontis del negocio. Hay cámaras de seguridad tanto fuera como dentro del negocio que servirán a la Policía Nacional para conocer cuál fue el móvil de este ataque.

Cabe destacar que varios negocios de la zona serían amenazados por medio de mensajes donde les exigen fuertes montos de dinero, caso contrario “no pasarán de este año”.

FUERA DE PELIGRO

Según información preliminar, el cocinero atacado ya estaría fuera de peligro y viene recuperándose en una clínica. Además, se informó que el dueño del negocio también estaba presente a pocos metros del trabajador herido, quien luego de ser herido salió y fue atendido por sus compañeros de trabajo.