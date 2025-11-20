Transportistas siguen divididos y aún no fijan fecha para paro de 48 horas

Los gremios de transportistas continúan sin llegar a un acuerdo respecto al paro de 48 horas anunciado en rechazo a la creciente ola de extorsiones y ataques armados que afectan a conductores y cobradores en distintas regiones del país. Durante la reunión convocada por el gremio Transporte Unido, los representantes de diversos sectores no lograron consensuar una fecha para ejecutar la medida de fuerza.

Según fuentes gremiales, este viernes 21 de noviembre podría producirse un nuevo encuentro en el que se intentará alcanzar un acuerdo definitivo. La falta de unanimidad entre los sindicatos y asociaciones ha retrasado la convocatoria del paro, pese a la presión de algunos dirigentes que consideran urgente una respuesta coordinada frente a la violencia criminal.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, afirmó que el paro es necesario para expresar su rechazo a los atentados y amenazas que sufren a diario. “No podemos seguir arriesgando nuestra vida. El Estado debe actuar con firmeza y prevención”, señaló, advirtiendo que los ataques armados mantienen en permanente zozobra al transporte público.

FECHA CLAVE EL VIERNES

Se espera una nueva reunión entre los principales gremios del sector transporte para definir, finalmente, si acatarán la paralización de 48 horas y bajo qué condiciones. Mientras tanto, los transportistas demandan mayores operativos policiales, protección frente a las mafias y una estrategia integral que frene la extorsión que golpea al sector.