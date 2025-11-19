Martín La Rosa: "La TUUA de transferencia ya está teniendo un impacto"

Martín La Rosa, country manager de International Air Transport Association (IATA) para Perú, advirtió que el cobro de la TUUA de Transferencia a pasajeros extranjeros en tránsito ya estaría generando efectos negativos en el sector aeronáutico y en la conectividad del país.

ADVIERTEN CONSECUENCIAS

Según explicó, cerca del 30% de los usuarios del aeropuerto Jorge Chávez son pasajeros de conexión, por lo que la medida podría desincentivar el tránsito internacional por Lima. "Si esos pasajeros dejan de volar al Perú, no se podría compensar esa cifra, a menos que se suba el precio para el 70% que son peruanos o comenzar a disminuir rutas, como ya algunas aerolíneas lo están haciendo", dijo en entrevista con 2025 en 24 Horas.

La Rosa alertó que, ante este escenario, varias aerolíneas podrían optar por reubicar sus aviones en ciudades de la región donde no exista un cargo similar. "Vamos a perder competitividad", sostuvo.

Asimismo, aclaró que las aerolíneas nunca han solicitado al Estado incumplir el contrato relacionado al cobro de la TUUA. "Hacemos un llamado a las autoridades para establecer una hoja de ruta, ver qué le conviene al país y cómo mejorar la competitividad, porque esto va a tener un impacto en el turismo y en la economía", afirmó.