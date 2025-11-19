Miraflores: mujer que llegaba de correr es asaltada en la puerta de su edificio

Una joven que acababa de llegar de correr fue víctima de un violento asalto en la cuadra nueve del jirón Chiclayo, en Miraflores. Las cámaras de seguridad muestran que, antes de ingresar a su edificio, la mujer revisaba su celular y realizaba ejercicios de estiramiento. Cuando se dirigía a las escaleras con el teléfono aún en la mano, una camioneta negra de alta gama apareció y de ella descendieron dos delincuentes que la abordaron. La víctima no puso resistencia y entregó su móvil, pero aun así fue perseguida hasta la puerta del inmueble.

Propietarios del edificio aseguran que la joven no solo fue despojada de su celular, sino que también habría sido víctima de tocamientos indebidos durante el robo. Una vecina contó que los sujetos “le revisaron todo para ver si tenía algo” y que en ese momento “le hicieron tocamientos indebidos”. El hecho ha generado alarma entre los residentes, quienes afirman que no es la primera vez que ocurre un ataque similar en la misma cuadra.

De acuerdo con los vecinos, esta sería la segunda ocasión en que delincuentes llegan en la misma camioneta para interceptar a una víctima en la puerta de un edificio. Un vigilante de la zona relató que la mujer había dejado su celular sobre un muro antes de ser sorprendida por los sujetos, quienes aprovecharon que estaba sola. Los moradores denuncian una evidente falta de presencia de serenos y policías en una de las zonas residenciales más transitadas de Miraflores.

CAPTURAS EN SURCO Y MIRAFLORES

Las autoridades policiales señalan que los operativos contra motociclistas han reducido los robos al paso cometidos con esa modalidad, obligando a algunos delincuentes a emplear nuevos métodos. El coronel PNP Daniel Jares, jefe de la Divpol Sur 1, afirmó que se han concretado importantes capturas en Miraflores y Surco. Sin embargo, la preocupación aumenta en el distrito, especialmente porque el área de Serenazgo atraviesa un periodo de incertidumbre tras la reciente renuncia del gerente de Seguridad Ciudadana.