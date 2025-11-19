Júbilo en Chiclayo ante posible visita del Papa León XIV

La elección del Papa León XIV desató una ola de celebración en Chiclayo, ciudad que lo vio crecer espiritualmente, y donde miles de fieles recuerdan con emoción el momento en que se anunció que un peruano ocuparía la silla de San Pedro. Han pasado seis meses desde que Robert Prevost fue elegido como sucesor del papa Francisco, y desde entonces la expectativa por su eventual regreso al país no ha dejado de crecer. Consultado recientemente sobre la posibilidad de visitar el Perú, el Santo Padre dejó abierta la puerta, generando esperanza entre los católicos peruanos.

En declaraciones recientes, León XIV señaló que su agenda durante el Año del Jubileo se planificará “poco a poco”, aunque mencionó que América Latina se encuentra entre los destinos pendientes. Esta posibilidad ha sido reforzada por el padre Víctor Torres, de Cáritas Callao, quien reveló que los obispos peruanos viajarán en enero al Vaticano para reunirse con el Papa, y que la Conferencia Episcopal ya le ha solicitado formalmente una visita al Perú. Según Torres, un eventual viaje podría concretarse después de julio del próximo año, evitando así el clima político previo a las elecciones.

La expectativa es particularmente fuerte en Chiclayo, donde la población se ha volcado con ilusión ante la idea de recibir nuevamente a Prevost. Vecinos de la Ciudad de la Amistad recuerdan con orgullo la emoción vivida el día de su elección y aseguran que la llegada de León XIV sería un motivo de unión y alegría. Los feligreses señalan que el Papa mantiene un vínculo especial con la diócesis donde sirvió por largos años, y esperan que su retorno incluya un recorrido por la reciente “ruta del Papa”, creada en honor a su legado.

GRAN EXPECTATIVA

El párroco chiclayano Fidel Purizaca también ha expresado su entusiasmo, indicando que, aunque la agenda del Santo Padre está cargada, existe una alta probabilidad de que Perú forme parte del próximo viaje papal junto a México, Uruguay y Argentina. En los próximos meses, el Vaticano podría confirmar una agenda más concreta. Hasta entonces, Chiclayo se mantiene en vigilia, aguardando con fe y emoción la llegada de León XIV, el Papa peruano que podría reencontrarse con su gente.