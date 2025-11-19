Captan a pasajeros del Metropolitano entrando por las ventanas del bus

Gran indignación generaron las imágenes en las que se observa a dos usuarios del Metropolitano ingresar al bus por la ventana, con ayuda de un grupo de ciudadanos, en la Estación Aramburú.

Según indicaron testigos, este accionar irresponsable se habría generado debido a la escasez de unidades que circulan por los distintos paraderos de la ruta, lo que provoca largas esperas y congestión en horas punta.

ATU SE PRONUNCIA

Ante este hecho, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que reforzará la presencia de personal de orientación en las zonas de embarque del Metropolitano, con el fin de prevenir situaciones similares y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Cabe recordar que la ATU había anunciado el año pasado la incorporación de 30 nuevas unidades para julio de 2025; sin embargo, hasta la fecha, esta flota aún no ha sido implementada.