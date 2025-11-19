Caen alias 'La China' y 'Cucaracha': pareja extorsionaba a mototaxistas y comerciantes en VES

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Avezados del Cerro, conocidos en el mundo delictivo como “La China” y “Cucaracha”, quienes serían responsables de una serie de extorsiones contra mototaxistas, dueños de talleres y comerciantes en el distrito de Villa El Salvador.

La intervención se logró tras un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y la Depincri Surco, que desde hace semanas seguían los pasos de la pareja. En videos difundidos por las autoridades, se observa a la mujer —alias La China— manipulando una mini Uzi y posando con cajas de municiones, chaleco antibalas y un atuendo que usaba para registrar aparentemente sus actividades ilícitas. Ambos también grababan clips en los que se escuchan sus voces, evidenciando su participación en actos de intimidación.

Seguimiento y captura

Las imágenes de una cámara de seguridad permitieron identificar a la pareja cuando merodeaba el negocio de una de sus víctimas a bordo de una miniván. Finalmente, La China fue capturada en la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Micaela Bastidas. Los investigadores presumen que su rol dentro de la banda era realizar seguimientos a los comerciantes y empresarios previamente seleccionados para ser extorsionados.

Antecedentes y situación legal

Los capturados fueron identificados como Steven Yordi Gaspar Casilla, quien registra denuncias por extorsión agravada y tiene una requisitoria por secuestro; y Margarita Yesenia Atoche Pérez, conocida como La China, con antecedentes por robo y una requisitoria vigente por lesiones. Ambos permanecen detenidos mientras continúan las investigaciones por el delito de extorsión agravada.