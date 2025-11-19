¡Terror en Cercado de Lima! sicarios asesinan a balazos a hombre en plena vía pública

Un nuevo hecho de violencia estremeció el Cercado de Lima. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que dos sicarios a bordo de una moto lineal asesinaron a balazos a un hombre en plena vía pública. Las imágenes muestran cómo uno de los sujetos desciende del vehículo y persigue a su víctima varios metros antes de dispararle a quemarropa.

El ataque ocurrió a plena luz del día, sorprendiendo a vecinos y transeúntes que poco pudieron hacer ante la brutal arremetida. Tras abatir al hombre, los hampones subieron nuevamente a la moto y escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido, sin dejar rastro.

Agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente a la zona para acordonar el área y recoger evidencias que permitan identificar a los homicidas. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque y la ferocidad con la que fue ejecutado.

VÍCTIMA REGISTRA ANTECEDENTES

Fuentes policiales informaron que la víctima registraba antecedentes penales, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible crimen por encargo. El caso continúa en manos de la División de Homicidios, que ya analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables.