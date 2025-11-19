Proveedores del nuevo Jorge Chávez denuncian millonaria deuda y alertan peligro en operatividad del aeropuerto

La zona de “Nuestra Carta de Bienvenida al Mundo”, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se convirtió este miércoles en punto de concentración de decenas de empresarios que denuncian haber sido estafados por el consorcio Inti Punku, integrado por Sacyr y Cumbra Perú, encargado de parte de la construcción del nuevo terminal aéreo.

Entre los manifestantes estaban representantes de diversas pequeñas y medianas empresas que aseguran haber acumulado meses —e incluso más de un año— sin recibir los pagos correspondientes por los servicios brindados. “A nosotros nos deben 552 mil soles desde el año pasado”, señaló Humberto Díaz, de Alaska Internacional. “Mi factura, de 19 mil 500 soles, está vencida desde febrero”, denunció Dioni, representante de Tecnitrata. “Nos deben 237 mil soles por suministros”, agregó un vocero de Reunidos Sur.

Una deuda que superaría los 80 millones de soles

La protesta estuvo liderada por Lucy Castro, de Castro Contratistas Ingenieros SAC: “El consorcio Inti Punku, conformado por Cumbra y la empresa española Sacyr, nos debe 80 millones de soles y 600 mil dólares. El primer año pagaron puntualmente, pero desde diciembre de 2023 empezaron a fallar con los pagos”, explicó.

Advertencia: riesgo para la operatividad del nuevo terminal

Algunos proveedores señalaron que la deuda no solo los ha perjudicado económicamente, sino que podría comprometer la operatividad del aeropuerto. Valeria Chion, de OLC Ingenieros, advirtió que su empresa suministra equipos que mantienen operativos sistemas críticos como comunicaciones y luces de pista.

LAP descarta riesgo y afirma estar al día en pagos

Frente a estas versiones, LAP negó que exista algún riesgo para la operación del aeropuerto y aseguró que todos los sistemas cuentan con contratos de mantenimiento vigentes y supervisados.

El gerente legal y de contratos del proyecto de ampliación, José Hernández, fue enfático: “La seguridad de la operación y de los pasajeros no está en riesgo. LAP está al día en absolutamente todos los pagos con Inti Punku. No existe una sola factura pendiente de pago”.