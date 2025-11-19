Huancayo: auto se empotra en pollería y deja heridos a una madre y sus dos hijos

Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en Huancayo, cuando un vehículo se empotró contra una pollería y atropelló a una madre de familia y a sus dos hijos menores. Eran cerca de la 1 de la tarde cuando el auto gris intentaba girar hacia la derecha, pero terminó perdiendo el control e ingresando violentamente al local, donde la familia se encontraba a punto de almorzar.

La madre, quien había recogido a su hija de la escuela minutos antes, relató que se preparaban para comer cuando el vehículo irrumpió abruptamente. “Mi hija dijo vamos a comer pollo y entre exagerando cinco minutos un carro ha entrado hasta el fondo”, contó aún en shock. Tras el choque, varios transeúntes ingresaron a la pollería para auxiliar a la mujer y a los menores afectados.

Aunque la Policía detuvo a Ayzanoa Justo Maricruz, de 37 años, quien habría estado conduciendo el automóvil, testigos y familiares señalaron que en el volante se encontraba un hombre. “El señor está mareado... Queremos un dosaje etílico porque una persona sana no puede pasar esto”, denunció uno de los presentes, exigiendo que se esclarezca quién realmente manejaba y en qué condiciones.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar del accidente para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las causas del despiste. Los dos niños heridos permanecen internados en un hospital local, donde su estado es reportado como delicado. Las investigaciones se encuentran en desarrollo para determinar responsabilidades.