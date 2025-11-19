Santa Anita: mini Uzi hallada en vivienda coincide con arma usada en ataque a bus de San Germán

En un improvisado escondite dentro de una vivienda en Santa Anita, la Policía Nacional halló una mini Uzi con cacerina adaptada para 30 municiones, un arma de alto alcance similar a la utilizada en el reciente ataque a un bus de la empresa San Germán, según informaron los agentes de la División de Investigación.

El general Lozada indicó que el armamento coincide con las características del usado en el último ataque contra un hermano transportista en la zona de San Germán. En el lugar también se encontró una pistola con cuatro municiones, que preliminarmente habría sido utilizada para extorsionar a comerciantes de la zona.

Detenidos y posibles vínculos

En el cuarto donde se hallaron las armas fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos, identificados como presuntos integrantes de la banda Los Gallegos. Ambos negaron ser propietarios del armamento y señalaron a quien sería su cómplice.

Además de las extorsiones, cobro de cupos a empresas de transporte y pequeños negocios, las autoridades no descartan vínculos con trata de personas. Los detenidos fueron identificados como Jorge Rivera, alias Gringo, y Ángela Freite, quienes permanecen a disposición de las autoridades mientras se esclarece cómo un arma de guerra terminó en aquel escondite.