Callao: cae sicario que reclutaba a menores de edad para cometer asaltos y asesinatos

En el Callao, cámaras de seguridad registraron cómo cualquier persona que se cruzaba en el camino de estos delincuentes —todos menores de edad— era amenazada con un arma de fuego y posteriormente asaltada. Los adolescentes manipulaban pistolas con total naturalidad mientras recorrían las calles, intimidando a vecinos y transeúntes. Pero detrás de ellos había un líder: Alexis Moya Pechón, uno de los sicarios más buscados del primer puerto.

Conocido en el mundo del hampa como “El Pechón de la Siberia”, Moya Pechón era un avezado criminal involucrado en múltiples homicidios y cuyos pasos la Policía seguía desde el 1 de agosto, cuando ejecutó a quemarropa a dos sujetos en el Callao. Según las autoridades, reclutaba a menores de edad, los adoctrinaba y los utilizaba para cometer robos armados y otros delitos violentos. Incluso promocionaba sus servicios criminales a través de redes sociales para recibir encargos de sicariato.

Moya se refugiaba en una quinta de Sáenz Peña, donde mantenía bajo su mando a estos jóvenes que ya manipulaban armas como si fueran juguetes. El vocero de la Municipalidad Provincial del Callao, César Castillo, explicó que el grupo generaba zozobra en la zona y amenazaba a cualquier persona que se acercara, usando vehículos robados para ejecutar actos delictivos. Aunque el sicario ya fue capturado por la Policía, su caída deja tras de sí a menores que ahora poseen nociones profundas del crimen organizado.

CON ARMAS DE FUEGO

Imágenes recientes muestran que ver a menores portando armas de fuego en el Callao se ha vuelto una alarmante normalidad. Estos videos revelan cómo los adolescentes manejan pistolas en plena vía pública, sin temor a ser vistos. Según datos de la Policía Nacional, el 50% de las personas detenidas en el Callao y en el norte del país son menores de edad, reflejando una problemática que —según Castillo— se arrastra por décadas y que el Estado nunca afrontó con la seriedad necesaria.