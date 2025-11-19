SMP: exigen resguardo policial en exteriores de colegio donde escolar fue atacado a machetazos

Un escolar fue brutalmente atacado a pedradas y machetazos por un grupo de menores de edad a la salida de la institución educativa 3032 Villa Angélica, en San Martín de Porres. Según relataron los vecinos, la víctima fue sorprendida por una “mancha” de adolescentes que lo persiguió y agredió con piedras y armas blancas en plena vía pública, generando pánico entre quienes presenciaron la escena.

La agresión dejó al estudiante con cortes en el cuerpo, mientras que testigos afirmaron que los atacantes serían alumnos de otro colegio de la zona, conocido como Bondy, quienes acostumbran a protagonizar enfrentamientos en los alrededores. Los residentes aseguran que estos incidentes no son aislados y se repiten desde hace meses sin que exista una intervención sostenida de las autoridades.

Se pudo constatar la presencia de un agente policial y padres integrantes de la Brigada de Protección Escolar apoyando la seguridad en el ingreso. Sin embargo, vecinos advirtieron que la situación cambia por completo en las tardes, cuando —según denuncian— los efectivos solo firman asistencia y se retiran, dejando desprotegidos a los estudiantes pese a que la comisaría está ubicada a pocas cuadras.

PIDEN PRESENCIA POLICIAL

Minutos después de la llegada de las cámaras, una patrulla de la comisaría de Barboncitos acudió al lugar, aunque la hora de ingreso de los escolares ya había concluido. Padres de familia y vecinos exigen una presencia policial permanente en los horarios de mayor riesgo para evitar que nuevos hechos de violencia entre menores pongan en peligro la vida de los estudiantes del colegio Villa Angélica.